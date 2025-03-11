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Происшествия

Смоленский домушник вынес из квартир псковичей имущество на миллион рублей

За хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, а также за хищение чужого имущества с банковского счета житель Смоленской области получил четыре года принудительных работ в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

С октября 2023 по январь 2024 года житель Смоленской области, подбирая ключи, незаконно проникал в квартиры псковичей, откуда похищал деньги, украшения и другие ценности. В одной из квартир, помимо денег и ювелирных изделий, злоумышленник похитил банковскую карту, к которой была прикреплена записка с ПИН-кодом. После этого он снял с карты 54 000 рублей.

Всего вор успел совершить шесть краж, владельцам имущества причинен ущерб на сумму 976 975 рублей.

На суде мужчина признал вину, частично возместил ущерб потерпевшим и заявил о своем раскаянии. Суд назначил преступнику наказание в виде принудительных работ сроком на 4 года с удержанием в доход государства 10 % заработка. Приговор суда не вступил в законную силу.

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