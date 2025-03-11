Пскович получил три года условно за покупку наркотиков
Три года условно получил 36-летний пскович за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.
Известно, что 2 ноября мужчина заказал через интернет более одного грамма наркотиков. За них он заплатил 3,5 тысячи рублей. В тот же день он забрал их из тайника, однако был задержан полицейскими.
В суде мужчина признал вину и выразил раскаяние. Ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор уже вступил в законную силу.
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