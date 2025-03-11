Игорь Сопов: Мы действуем исключительно в рамках законодательства

16:08, 11 марта 2025, ПАИ

Попытку регионального отделения партии «Яблоко» организовать референдум в Гдовском районе прокомментировал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Общественность может инициировать проведение референдума по любым вопросам, которые касаются жизни муниципалитета. Это было бы очень хорошо, если бы эти инициативы были полезны для районов и избирателей. А в этом случае есть только политические амбиции партии «Яблоко», которая в угоду им пытается сорвать проведение кампании по организации округов, как это было в Гдове в прошлом году», – отметил он.

При этом, напомнил он, депутаты Гдовского района всё равно проголосовали за то, чтобы район был преобразован в округ. «Прошёл год, депутаты познакомились с работой других районов и поняли, что это существенно экономит бюджетные средства, консолидирует бюджет, помогает в работе округа. Кто у нас год назад перешел на эту работу, они, естественно, говорят о плюсах. Мало того что районные депутаты приняли такое решение, это было утверждено еще и на областном Собрании. И все равно партия «Яблоко» считает, что что-то сделано не так, и она за избирателей и за жителей Гдовского района пытается провести референдум», – сказал Игорь Сопов.

Документы, собранные для проведения референдума, избирательная комиссия региона отклонила из-за допущенных в документах нарушений.

«Сейчас они подали в суд на нас. Судиться и вставлять палки в колеса – это как раз их методика. Но мы работаем исключительно в рамках законодательства Российской Федерации. Надо сказать, что за пеленой бесперспективных действий они [«Яблоко». – Ред.] не видят нововведений, которые помогают работать в муниципалитетах», – заключил председатель облизбиркома.