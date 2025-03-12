Экстремистскую деятельность одного из лидеров леворадикального движения пресекли сотрудники УФСБ в Псковской области

09:00, 12 марта 2025, ПАИ

Экстремистскую деятельность жителя Островского района, одного из лидеров леворадикального движения, анархиста, пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области в рамках реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления.

Фигурант в соцсети «ВКонтакте» разместил публикации с призывами к совершению насильственных действий в отношении органов власти, а также с пропагандой деятельности организации, признанной в России террористической.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил в отношении мужчины уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Расследование продолжается.