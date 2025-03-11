Отборочный этап студенческой лиги Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи прошёл в Пскове

22:31, 11 марта 2025, ПАИ

В Пскове состоялся отборочный этап студенческой лиги Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В территориальную комиссию заявки подали команды ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» и РО ПО «Всероссийская общественная молодёжная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей».

Представителем территориальной комиссии Главного управления МЧС России по Псковской области выступила старший психолог-инспектор Анастасия Хахалкина.

«Отборочный этап конкурса проходил в дистанционном формате. На данный момент участники успешно прошли отборочный этап. Жюри подводит итоги, по результатам которых будет определена команда, которая представит Псков на следующем этапе», – отметили в ведомстве.

Данный конкурс проводится в целях содействия обучению навыкам оказания первой помощи и психологической поддержки людям при несчастных случаях. Основная его идея заключается в том, что любой человек, не имеющий специального образования, смог бы в экстремальной ситуации спасти жизнь пострадавшего человека до приезда специалистов. Подразумевается проведение только тех мероприятий, без которых жизнь пострадавшего остаётся под угрозой.