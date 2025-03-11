В Дедовичском округе проходят работы по оканавливанию затопленных территорий в посёлке Пионерный

23:35, 11 марта 2025, ПАИ

В Дедовичском муниципальном округе проводятся работы по оканавливанию затопленных территорий в посёлке Пионерный. Об этом глава муниципалитета Геннадий Афансьев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с многочисленными обращениями жителей Пионерного о подтоплении их земельных участков и об отводе талых вод в парке напротив лесозавода «Судома» начаты работы по оканавливанию территории», – сообщил Геннадий Афанасьев.

Работы проводятся в рамках благотворительной помощи при помощи специалистов и техники Дедовичской лесной компании.

Ранее сообщалось, что ход выполнения капремонта в Вернявинской школе проверила глава Палкинского района.