Пять месяцев колонии получила великолучанка за превышение необходимой самообороны

09:25, 12 марта 2025, ПАИ

Пять месяцев колонии получила великолучанка за превышение необходимой самообороны, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.

В январе женщина пришла в гости к своему знакомому, где во время распития спиртного между ними произошел словесный конфликт. Мужчина стал избивать женщину, а затем рукой схватил ее за горло и стал душить. Для защиты женщина взяла из ящика стола нож и, превышая пределы необходимой самообороны, нанесла два удара, причинив злоумышленнику тяжкий вред здоровью.

Женщина признана виновной, и с учетом того, что ранее она уже была судима и судимость не погашена, ей назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.