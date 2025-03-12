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Общество

Новый специалист работает в псковском онкодиспансере

Новый врач-онкогинеколог Елена Бондарович с января работает в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Новый специалист работает в псковском онкодиспансере. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
В 2017 году специалист окончила Сибирский государственный медицинский университет, после – ординатуру по акушерству и гинекологии в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова, а также прошла профессиональную переподготовку по онкологии на базе ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова.

«Елена Николаевна обладает всеми необходимыми профессиональными качествами и активно участвует в лечении пациентов. У доктора большой энтузиазм и желание помогать каждому пациенту, поэтому мы уверены, что нашим пациентам будет с ней комфортно и безопасно», – отметили в комитете.

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