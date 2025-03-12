Две новые судьи начали работать в Псковском городском суде
Две новые судьи принесли присягу и приступили к работе в Псковском городском суде. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
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Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области
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Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области
Дарья Победимская и Ольга Данилова назначены на должности указом президента России от 21 февраля 2025 года.
Дарья Победимская ранее была помощником судьи Псковского областного суда, а Ольга перешла с должности мирового судьи судебного участка №8 (Локнянский район).
«Желаю успехов в деле отправления правосудия», - отметил председатель суда Николай Борисов.
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