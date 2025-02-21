Владимир Путин назначил новых судей в Псковскую область

20:52, 21 февраля 2025, ПАИ

Указом президента Российской Федерации от 21 февраля 2025 года № 93 назначены новые судьи. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Судьёй Псковского областного суда назначена Алёна Тимаева, судьёй Бежаницкого районного суда стала Наталья Трофимова, судьями Великолукского городского суда – Елена Крутова и Александра Лобанова. В Невельском районном суде в качестве судьи назначена Светлана Михайлова. Судьями Псковского городского суда стали Ольга Данилова и Дарья Победимская.

Ранее сообщалось, что в УФСИН России по Псковской области появился новый руководитель.