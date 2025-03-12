Команда ПсковГУ представила новую программу развития вуза «Приоритет-2030» в Минобрнауки России

16:48, 12 марта 2025, ПАИ

Команда ПсковГУ представила новую программу развития стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и результаты работы за предыдущие периоды на итоговой защите, которая прошла в Министерстве науки и высшего образования России под председательством министра Валерия Фалькова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Заседания комиссий по оценке университетов проходят с 10 по 15 марта. В состав экспертного совета входят представители Российской академии наук, общественных организаций и ведущих индустриальных компаний.

«В рамках программы «Приоритет-2030» нам удалось сделать университет центром притяжения и формирования вузовских инициатив и проектов Союзного государства, развивая международную сетевую модель. Впервые за всю историю существования ПсковГУ начал реализовывать все уровни образования: получил лицензию Лицей им. И. К. Кикоина с двумя профилями обучения – инженерно-технологическим и биомедицинским; запущены первые программы ординатуры – по педиатрии и терапии. Таким образом вуз продолжает динамично решать важную проблему региона: дефицит медицинских кадров. В Военном учебном центре ПсковГУ появились две новые образовательные программы: «стрелок-оператор БПЛА», «лечебное дело в наземных войсках», – отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

По словам руководителя вуза, в ПсковГУ выстроена непрерывная цепочка подготовки специалистов для системы здравоохранения начиная с медклассов в псковских школах. Эти, а также кикоинские классы помогают решать ещё две не менее важные задачи – повышение качества подготовки абитуриентов и привлечение молодёжи к научной деятельности.

«Если школьники пока на пути к науке, то студенты и молодые учёные уже выбирают ПсковГУ местом трудоустройства. На 32% увеличилось количество молодых исследовательских коллективов, которые обеспечили своей деятельностью инвестиционный поток ресурсов, получая гранты, заказы, спонсорство на развитие научной работы и вуза. Как пример – проект по созданию инвестиционных паспортов каждого муниципалитета Псковской области. Молодёжь видит в нас перспективу. Это признание и есть самый ценный результат!» – подчеркнула Наталья Ильина.

Команда ПсковГУ представила также новую программу развития, в которой на первое место выходит инженерно-технологический трек. Таким образом вуз заявляет себя участником нацпроекта «Производство средств производства и автоматизации». Ректор Наталья Ильина представила модель трансформации образования под эти цели и задачи, отметив, что в научной повестке акцент будет смещён с фундаментальных исследований на проектирование и разработку продуктов и технологии.

Отметим, в состав команды вошли проректор по инновационной деятельности ПсковГУ, руководитель Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Тарас Антал, профессор ПИШ Союзного государства Игорь Никифоров, доцент отделения инженерных технологий ПИШ Союзного государства Павел Мальцев.

Напомним, программа «Приоритет-2030» стартовала в 2021 году. Ее ключевая цель – формирование группы университетов – лидеров научно-технологического и социально-экономического развития страны, и она остается неизменной, как и принципы реализации программы (интеграция и кооперация, конкурентоспособность, открытость, честная конкуренция и независимая экспертиза). Задачи программы актуализируются в связи с новыми национальными ориентирами, обозначенными президентом России. Изменения в программу внесены в соответствии с обновленными стратегическими документами Российской Федерации о национальных целях, научно-технологическом развитии, приоритетных наукоемких технологиях.