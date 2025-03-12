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Экономика

Эксперт прогнозирует обвал продаж новых автомобилей на 50%

Продажи новых автомобилей в России в марте 2025 года могут снизиться на 50% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Такой прогноз «Автостату» озвучил гендиректор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

Он отметил, что рынок новых легковых автомобилей должен провалиться на 45–50% в сравнении с прошлым годом, достигнув уровня продаж около 80 тыс. единиц.

По его словам, оптимизма нет и взяться ему при текущем уровне ключевой ставки неоткуда. Вся отрасль и связанные с ней индустрии будут пребывать в минусе и в упадке. Восстановление если и начнётся, то произойдёт не раньше чем через три-четыре месяца, добавил Слуцкий.

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