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Общество

Работы по модернизации инфраструктуры электросетевого комплекса обсудили Михаил Ведерников и Максим Долголёв

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с директором регионального филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Максимом Долголёвым модернизацию инфраструктуры электросетевого комплекса региона. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

На эти цели по поручению президента в федеральном бюджете на ближайшие два года предусмотрено 3,4 миллиарда рублей.

«В регион уже поставлено 17 единиц техники – болотоходные бульдозеры, тралы и бортовые «Уралы». В ближайшее время прибудут автокраны и самоходные мульчеры для механической расчистки просек. Запланирована реконструкция восьми линий электропередачи протяжённостью более 140 км – договоры подряда уже заключены», – отметил глава региона.

Кроме того, начаты активные работы по программе техобслуживания и ремонтов. Расчищено более 400 га трасс воздушных линий, планируемый объём на год – 6,7 тысячи гектаров. Отремонтировано более 115 километров линий, а в целом будет обновлено более 260 километров.

Планируется также заменить почти три тысячи изоляторов, 440 опор, отремонтировать почти 1 000 силовых трансформаторов, выключателей, трансформаторных подстанций.

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