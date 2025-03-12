Работы по модернизации инфраструктуры электросетевого комплекса обсудили Михаил Ведерников и Максим Долголёв

23:15, 12 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с директором регионального филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Максимом Долголёвым модернизацию инфраструктуры электросетевого комплекса региона. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

На эти цели по поручению президента в федеральном бюджете на ближайшие два года предусмотрено 3,4 миллиарда рублей.

«В регион уже поставлено 17 единиц техники – болотоходные бульдозеры, тралы и бортовые «Уралы». В ближайшее время прибудут автокраны и самоходные мульчеры для механической расчистки просек. Запланирована реконструкция восьми линий электропередачи протяжённостью более 140 км – договоры подряда уже заключены», – отметил глава региона.

Кроме того, начаты активные работы по программе техобслуживания и ремонтов. Расчищено более 400 га трасс воздушных линий, планируемый объём на год – 6,7 тысячи гектаров. Отремонтировано более 115 километров линий, а в целом будет обновлено более 260 километров.

Планируется также заменить почти три тысячи изоляторов, 440 опор, отремонтировать почти 1 000 силовых трансформаторов, выключателей, трансформаторных подстанций.