Бабушкины ушки находят грибники в псковских лесах

08:56, 13 марта 2025, ПАИ

Первые грибы начали находить грибники в лесах Псковской области.

«Первые вкусняшки пошли в лесу», - отметил фотоохотник Гарри Невельский.

Гриб саркосцифу алую он обнаружил в Пустошкинском районе, проверяя фотоловушки.

А Людмила Иванова собрала целый букет из этих грибов в Новоржевском районе.

Саркосцифа алая – вид сумчатых грибов семейства саркосцифовые. Другое название – алая эльфова чаша, народное – бабушкины ушки. Обычно гриб растет с апреля по середину мая, но единичные экземпляры могут появляться и в марте.