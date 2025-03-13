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Общество

Бабушкины ушки находят грибники в псковских лесах

Первые грибы начали находить грибники в лесах Псковской области.

Фото предоставлено Гарри Невельским

«Первые вкусняшки пошли в лесу», - отметил фотоохотник Гарри Невельский.

Гриб саркосцифу алую он обнаружил в Пустошкинском районе, проверяя фотоловушки.

А Людмила Иванова собрала целый букет из этих грибов в Новоржевском районе.

Фото предоставлено Людмилой Ивановой

Саркосцифа алая – вид сумчатых грибов семейства саркосцифовые. Другое название – алая эльфова чаша, народное – бабушкины ушки. Обычно гриб растет с апреля по середину мая, но единичные экземпляры могут появляться и в марте.

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