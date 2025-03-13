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Спорт

Турнир по гандболу в память о погибших участниках СВО пройдёт в Пскове

Турнир по гандболу, посвящённый памяти погибших участников специальной военной операции Артёма Лазаренко и Дмитрия Синдаева, состоится в спортивном комплексе «Олимп» 15 марта в 17:00. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил руководитель Федерации гандбола Псковской области, тренер СШОР «Надежда» Владимир Журавлёв.

Фото предоставлено организаторами соревнований

В турнире примут участие три команды. Первая команда – игроки 1988 года рождения и старше, которые в молодости играли вместе с погибшим Артёмом Лазаренко. Вторая команда – 2003 года рождения, которая играла вместе с погибшим Дмитрием Синдаевым. Третья команда – игроки 1988 года рождения.

Турнир будет состоять из трёх игр, каждая из которых будет разделена на два тайма по 15 минут.

Организаторами мероприятия выступают комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова и Федерация гандбола Псковской области.

Артём Лазаренко – гвардии майор, участвовал в специальной военной операции. Во время боя, несмотря на угрозу жизни и здоровью, с честью и мужеством выполнял свой воинский долг. Был ранен и погиб, награжден орденом Мужества (посмертно).

Дмитрий Синдаев – гвардии рядовой, артиллерист 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ. Был ранен в бою за Курскую землю, скончался в госпитале.

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