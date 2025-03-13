18 марта в Пскове организуют массовую зарядку
18 марта в честь воссоединения Крыма с Россией в Пскове организуют массовую зарядку, сообщает телеграм-канал «Молодёжь Псковской области».
Зарядка начнётся в 15:00 и будет проходить в парке Строителей на берегу Псковы. В зарядке примут участие больше 100 псковских спортсменов.
18 марта 2014 года Крым официально вошёл в состав России. Возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Согласно данному документу, Республика Крым и город Севастополь не просто приняты в состав РФ, но и стали её новыми субъектами.
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