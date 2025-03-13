Программу «Земский работник культуры» запускают в Псковской области

17:02, 13 марта 2025, ПАИ

Программу «Земский работник культуры» запускают в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Подписал постановление о порядке предоставления единовременных выплат работникам культуры, которые переедут на работу в сельские населённые пункты, посёлки и города с численностью жителей до 50 тысяч человек. Размер выплаты будет составлять миллион рублей», – отметил губернатор.

До 25 марта список вакантных должностей в организациях культуры будет опубликован на официальном сайте комитета по культуре Псковской области. Там же будет размещён список необходимых документов для подачи заявления, пояснил глава региона.

«Выплату получит специалист, заключивший трудовой договор с областным или муниципальным учреждением культуры. Главное условие – исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет», – заключил он.