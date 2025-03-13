С 17 марта будет ограничено движение на некоторых улицах Пскова

17:37, 13 марта 2025, ПАИ

До 21 марта в Пскове на улице Солнечной из-за дорожных работ закроется участок от дома № 67 до дома № 71. Проехать нельзя будет с 8:00 до 17:00. С 17:00 до 8:00 движение будет восстановлено. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

До 25 марта с 8:00 до 17:00 будет закрыта одна полоса движения на улице Первомайской у школы № 12 при движении от улицы Труда в сторону Московской.

До 25 марта продлевается ограничение движение по улице Некрасова вблизи здания № 36 по улице Карла Маркса.

Также до 17 апреля с 8:00 до 17:00 будет закрыта одна полоса движения на улице Речной при движении от улицы Льва Толстого в сторону площади Декабриста Пущина.