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Общество

Гостиничный спортивно-оздоровительный комплекс «5 озёр» построят в Гдовском муниципальном округе

В правительстве Псковской области прошло заседание совета по инвестициям, на котором участниками были рассмотрены проекты развития туристской, социальной и жилищной инфраструктуры. Одной из тем обсуждения стало строительство гостиничного спортивно-оздоровительного комплекса «5 озёр» в Гдовском муниципальном округе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: скриншот видео с телеграм-канала Михаила Ведерникова

О проекте рассказал гендиректор Игорь Бортников. «Данный проект имеет малолетнюю историю и является частной собственностью. Это живописное, экологическое чистое место, окруженное пятью озёрами. Отсюда и название. На границе участка находится гостиница советской постройки «Дубна» со спортивным залом, а также оборудованным пляжем на озере Дубна. В идею проекта входит создание условий для проведения летних сборов спортсменов», – добавил Игорь Борников.

По его словам, начало строительства запланировано уже в этом году. Оно разделено на несколько этапов до 2030 года. Минимальная стоимость проекта – 50 миллионов рублей.

«Но мы планируем привлечь дополнительный средства для более функционального использования данного объекта. Также планируется создание 25 рабочих мест», – добавил Игорь Бортников.

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