Онкоскрининг: кому пойти, когда пройти, куда прийти

22:40, 13 марта 2025, ПАИ

Излечим ли рак, могут ли соврать онкомаркеры, страшна ли колоноскопия и зачем заполнять анкету перед диспансеризацией рассказали главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк и главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Всё в рамках диспансеризации

– Что такое онкоскрининг?

Мария Отраднова (М. О.): Это набор исследований, который способствует ранней диагностике рака, чтобы вовремя его найти, вылечить и убрать риски для жизни, потому что на начальной стадии довольно высок шанс стопроцентного излечения. Есть несколько форм скрининга: минимальный, который проводится в наших поликлиниках, и углублённый, который показан людям из группы риска, в основном из-за семейного анамнеза, либо тем, у кого были предраковые состояния.

Максим Борисюк (М. Б.): Скрининговое исследование – недорогой и массовый метод диагностики, показанный абсолютно всем по полису ОМС. Мы выявляем таким образом основные группы риска – людей, которые могут быть подвержены раку, либо тех, у кого уже начались первичные изменения или есть первая стадия. Подчеркну: все исследования, которые проводятся в рамках ежегодной диспансеризации, входят в онкоскрининг.

Практически 100 % рака молочной железы выявляется на первой и второй стадиях благодаря маммографии. Анализ крови на ПСА у мужчин покажет возможные неблагоприятные изменения в предстательной железе, а хороший результат жидкостной цистологии у женщин – гарантия того, что год никаких предраковых и раковых состояний не будет.

М. О.: По статистике вовремя проведённая маммография и жидкостная цитология на 80 % снижают летальность от рака молочной железы. В рамках диспансеризации проводится также специфичный анализ на колоректальный рак, который позволяет вовремя прооперировать и вылечить пациента. А этот вид рака и в нашей области, и в России, и вообще во всём мире выходит сейчас на первые места. Он очень сложно выявляется, потому что протекает бессимптомно. А когда появляется симптом, это обычно уже довольно запущенный процесс.

Не упустить момент

– Какие ещё виды рака сложно выявить?

М. О.: Например, рак поджелудочной железы, потому что он долго протекает бессимптомно и хорошо маскируется, его сложно заметить на УЗИ, не всегда видно на КТ. Также лимфома и рак почки долго могут оставаться без симптомов. Иногда бывают так называемые негативные опухоли, которые до определённого момента доктора просто не видят.

М. Б.: Жители не очень ответственно подходят к сдаче анализа кала на скрытую кровь, а его данные как раз могут быть показателем для более углублённого исследования на патологию кишечника. Ведь даже выявленный полип – это предраковое состояние.

– Как же не пропустить труднодиагностируемые заболевания?

М. О.: Нужно проходить ежегодную диспансеризацию, потому что опытного доктора могут насторожить изменения в ваших анализах. Диспансеризация – это не только скрининг в узком формате, это ещё общая оценка здоровья. Делаются биохимия крови и различные исследования, доктор с вами беседует, осматривает, фиксирует жалобы на изменения в организме. И при необходимости назначит второй этап диспансеризации с дополнительными исследованиями – КТ, УЗИ или МРТ.

– Сегодня очень популярна услуга лабораторных исследований по онкомаркерам.

М. О.: Да, это очень широко рекламируют частные лаборатории, и люди на это очень часто клюют, к сожалению. Кажется, что легче: сдал кровь, тебе выдали все маркеры, и ты знаешь, что у тебя рака никакого нет. Что на самом деле очень большое заблуждение, так как онкомаркеры не всегда показывают наличие в организме опухолевого процесса, а иногда, наоборот, показывают то, чего нет. Ко мне приходили пациенты с чистыми онкомаркерами, а потом у человека брали биопсию – и оказывалась онкология. Или человек трясёт анализом с повышенными онкомаркерами, а там ничего такого не происходит, просто некие химические процессы в организме могут выдать положительный результат. Поэтому онкомаркеры должны назначаться строго онкологом при наличии показаний. Расшифровывать данные должен тоже исключительно врач, а не сам человек, набравшись ума в интернете.

Женское и мужское

– С какого возраста следует делать специфические женские анализы?

М. Б.: Мазок на онкоцитологию – метод достаточно эффективный, особенно современный способ жидкостной онкоцитологии. Такие исследования следует делать раз в год с момента начала активной половой жизни. Это достоверно снижает количество запущенного рака шейки матки для женщин любого возраста: к сожалению, мы сейчас видим, что рак шейки матки у пожилых стал появляться чаще, чем было даже 10 лет назад.

М. О.: Маммографию следует проводить с 40 лет один раз в два года, но если есть семейный анамнез или женщина находится в группе риска, то УЗИ молочной железы рекомендуется делать раз в год в принципе с любого возраста. К сожалению, есть страусиная позиция, когда женщине кажется, что если она не станет думать о возможной проблеме, её и не будет. Кроме того, до сих пор существует мнение, что предстоящая операция – это просто ужас, хотя сейчас делают органосохраняющие операции или одновременно с операцией по удалению делается пластика. Есть масса вариантов решения проблемы внешнего вида.

– Что можно сказать об анализе на скрытую кровь?

М. Б.: Анализ кала на скрытую кровь берётся с 50 лет раз в год. Данный метод исследования очень точно показывает даже самое малое её наличие. Необязательно причиной кровотечения будет рак – может быть язва, травма, полипы. Но эти патологии заставят нас углублённо обследовать человека, чтобы избежать серьёзных заболеваний, в том числе онкологических. По результатам анализа могут направить на колоноскопию, и в этот момент многих, особенно мужчин, останавливает страх. Есть психологически более щадящий метод виртуальной колоноскопии – контрастное исследование кишечника на компьютерной томографии. При таком исследовании можно заметить какие-то образования, но нельзя взять биопсию или детально рассмотреть образование. Всё же колоноскопия – золотой стандарт, когда доктор всё может глазом увидеть, взять биопсию и исследовать в лаборатории клеточный состав образования. В ходе анализа при помощи эндоскопа осматривают нижние отделы толстого кишечника, процедура длится примерно 40 минут. К сожалению, у нас не везде ещё есть возможность проводить её под анестезией.

М. О.: Пациенты, которые проходили колоноскопию в онкодиспансере или в поликлинике, говорили, что шли как на Голгофу, а оказалось, что всё не так страшно. И если бы это знали, сделали бы анализ давно, ведь сейчас другая аппаратура, более тонкие и подвижные эндоскопы.

Про элемент терпения

– Что даёт визуальный осмотр кожи?

М. Б.: По завершении первого этапа диспансеризации, когда есть уже все результаты исследования, осмотр проводит терапевт или фельдшер.

М. О.: Если что-то доктору не нравится, он направляет пациента в кождиспансер либо в онкодиспансер в зависимости от того, насколько его насторожило изменение кожных покровов. А тем, кто любит солярии, необходимо помнить, что они находятся в группе риска, им такой визуальный осмотр надо проводить регулярно. В целом кожные образования хорошо поддаются лечению, главное – не доводить процесс до плачевного состояния.

– Гастроскопия не входит в пакет диспансеризации. Когда назначается эта процедура?

М. О.: По жалобам пациента, которые могут навести врача на мысль о проблемах в желудке: о язвах, полипах, онкологии.

Информативность гастроскопии колоссальная, потому что доктор всё может рассмотреть и взять на биопсию, если ему что-то не нравится. Гастроскопия – процедура не самая приятная, делается в основном без наркоза, но быстро, чаще всего за пять-семь минут.

Но ведь когда вы обследуетесь либо лечитесь, то должны понимать: возможны не сильно приятные моменты, но они необходимы, чтобы в дальнейшем жизнь не доставляла вам больших проблем. Поэтому элемент терпения и моральной подготовки тоже очень важен. Тем более что рак желудка в топе заболеваемости и, как правило, очень агрессивен. Есть наследственные формы, при которых людям с наличием определённого гена превентивно удаляют желудок, чтобы спасти жизнь, потому что у них слишком велик риск развития рака.

– Многие считают флюорографию устаревшей по сравнению с КТ и МРТ.

М. Б.: При КТ нагрузка в шесть раз выше, чем при флюорографии, а ионизирующее излучение является одним из факторов возникновения онкологических заболеваний. Соответственно, снижение лучевой нагрузки снижает риск их возникновения. А низкодозные цифровые флюорографические аппараты высокого разрешения позволяют получить очень качественные снимки изменений в лёгких, бронхах, лимфоузлах.

М. О.: Это старое, но рабочее исследование, занимающее две минуты, покажет не только онкологию, но и туберкулёз, который, к сожалению, поначалу очень часто протекает бессимптомно, а также лимфомы (при раннем выявлении они очень хорошо лечатся).

Лучше быть здоровым!

– В чём смысл анкетирования перед диспансеризацией?

М. Б.: В анкете человек указывает проблемы со здоровьем не только свои, но и родственников, что важно для общего анамнеза и оценки рисков.

М. О.: Из грамотно заполненной анкеты можно почерпнуть массу важных данных, поэтому заполнять её нужно не абы как, а самым тщательным образом. Например, вопросы о курении сразу выделяют несколько пунктов онкоскрининга. Это рак лёгкого и потенциальная опасность рака желудка, потому что данные формы ассоциированы с курением. А когда вы несколько раз отвечаете на похожие вопросы, то можете понять, что на самом деле есть проблема, просто вы её не замечаете. Вопросы об алкоголе, которые вам кажутся ерундой, могут привести к мысли, что вы, в общем-то, почти злоупотребляете, потому что в каждом пункте отмечаете приём алкоголя. Сочетание с ответами на то, что вы едите, сколько раз и в какое время, станет для доктора звоночком, что с вами на эту тему надо поговорить более подробно.

– В итоге снова призываем народ на диспансеризацию?

М. О.: Понятно, что всем эта фраза поднадоела, но на самом деле это самый простой способ бесплатно получить максимум информации о своём здоровье и скорректировать бытовые привычки, чтобы повысить продолжительность и качество жизни. Рак излечим, и с каждым годом всё больше, потому что появляются новые методы диагностики и лечения. Сейчас очень активно развивается иммунотерапия для некоторых форм рака и при генетическом исследовании опухоли устанавливается программа индивидуального лечения – человеку подбирают лекарство конкретно под тип его опухоли, и результативность очень высокая. Главное – вовремя всё заметить, а для этого нужно пройти диспансеризацию. Люди, получив вовремя медицинскую помощь и пройдя её в полном объёме, впоследствии живут полной жизнью.

М. Б.: Основной поток желающих может пройти диспансеризацию в отделении профилактики на улице Кузбасской Дивизии, 22б ежедневно с 8:00 до 19:00 в будни и с 8:00 до 14:00 в выходные. Можно позвонить и записаться на удобное время. Дополнительно в диспансеризацию включено УЗИ по назначению. Врач смотрит данные анкеты, результаты исследований и принимает решение назначить УЗИ либо щитовидной железы, либо брюшной полости.