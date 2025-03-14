Кадровая служба Псковской области агитирует работодателей в пользу трудоустройства подростков

10:17, 14 марта 2025, ПАИ

Кадровая служба Псковской области агитирует работодателей в пользу трудоустройства несовершеннолетних. Об этом ПАИ сообщили в областном центре занятости населения.

В рамках программы «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» подростки знакомятся с рабочими профессиями, приобщаются к полезному труду, получают первые профессиональные навыки и адаптируются к трудовой деятельности.

Для трудоустроенного несовершеннолетнего государство дополнительно выплачивает 2000 рублей в месяц за фактически отработанное время. Также работник получает возможность попробовать свои силы на рынке труда. Это работает и как профориентация, и как тестирование на готовность коммуницировать в коллективе, решать трудовые задачи.

За первый квартал 2024 года в регионе трудоустроено 285 человек. Почти половина из них пришлась на Великие Луки. Обычный срок трудоустройства – один месяц. При желании гражданина ему могут подобрать варианты трудоустройства на более длительный срок. Подростки активно стараются найти работу именно на время каникул, но есть и те, кто работает в свободное от учёбы время в течение всего года.

За февраль 2025 года в Пскове и Печорах трудоустроено уже девять несовершеннолетних. Они работают на крупных промышленных предприятиях и у частных мастеров.

В Невеле до конца марта планируется трудоустройство 14 несовершеннолетних. Девять кадровых центров сейчас ведут переговоры со школами и работодателями для трудоустройства подростков на время весенних каникул.

Сейчас на рынке труда Псковской области порядка 70 предложений с возможностью трудоустройства несовершеннолетних. Это подсобные и разнорабочие в бюджетные организации. Официанты и вожатые в коммерческие структуры. Зарплата по этим направлениям составляет 22 000 рублей. Обратиться в ближайший кадровый центр за получением временной работы может каждый желающий несовершеннолетний, проживающий в Псковской области.

Работодатели могут нанять на работу подростков, обратившись к инспекторам кадровых центров.