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Политика

Очередная сессия Псковского областного Собрания пройдёт 27 марта

Очередная, 43-я сессия Псковского областного Собрания депутатов состоится 27 марта. Такое решение принял совет законодательного органа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Очередная сессия Псковского областного Собрания пройдёт 27 марта. Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

В повестку сессии включены 12 вопросов. Депутатам предстоит внести изменения в действующие законы Псковской области, которые касаются регулирования заработной платы муниципальных служащих, молодежной политики, предоставления земельных участков многодетным семьям, а также в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на текущий год и другие.

Кроме того, депутаты рассмотрят отчет Счетной палаты Псковской области за 2024 год и обсудят обращение законодательной Думы Хабаровского края к Правительству России, касающееся внесения поправок в правила исчисления стажа работы педагогов дополнительного образования, дающего право на досрочную пенсию.

Также по предложению председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова повестка дополнена вопросом о внесении изменений в федеральное законодательство об объектах культурного наследия народов России. С подобной инициативой выступили депутаты Ставропольского края. Изменения предполагают упрощение процесса исключения памятников регионального и местного значения из реестра объектов культурного наследия. Спикер регионального парламента Александр Котов отметил, что этот вопрос является актуальным для Псковской области и предложил поддержать инициативу коллег.

Заседание состоится в актовом зале правительства Псковской области. Прямая трансляция обсуждений будет доступна на официальном сайте и страницах парламента в социальных сетях. Начало сессии – в 11:00.

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