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Общество

Михаил Ведерников: Школы Великих Лук и Великолукского района переходят на дистанционное обучение

Школы Великих Лук и Великолукского района отправляются на дистанционный режим работы с 17 по 23 марта, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

В соответствии с предписанием Роспотребнадзора было принято решение о переводе школ и учреждений дополнительного образования в Великих Луках и Великолукском районе на дистанционный режим работы с 17 по 23 марта. Это связано с резким увеличением заболеваемости гриппом и ОРВИ, которое за последнюю неделю составило 35%.

Губернатор отметил, что решение по детским садам будет приниматься отдельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном учреждении.

24 марта начинаются каникулы, и принятые меры помогут разобщить детей на две недели и прервать цепочку распространения заболевания, подчеркнул глава региона.

Губернатор призвал всех с пониманием отнестись к этому решению, подчеркивая, что оно напрямую связано со здоровьем детей, педагогов, родителей и общей эпидемической ситуацией в регионе.

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