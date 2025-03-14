Пскович хотел заработать на инвестициях и перевел мошенникам более миллиона рублей
Более миллиона рублей лишился житель Пскова после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, неизвестные позвонили псковичу и предложили ему дополнительный заработок за счет инвестиций.
Однако вместо обещанного заработка мужчина лишился более миллиона рублей. О случившемся он сообщил в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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