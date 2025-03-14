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Общество

«Титан-Полимер» помог отремонтировать Дом культуры в Тямше Псковского района

С поддержкой завода «Титан-Полимер» в Тямшанском доме культуры Псковского района завершился ремонт концертного и танцевального залов. Этот проект был осуществлён в рамках социального партнерства с администрацией Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: «Титан-Полимер»

Дом культуры служит центром притяжения для жителей Тямшанской волости, его регулярно посещают более 800 человек, что составляет почти треть от общего числа жителей деревни, где проживает около 2 500 человек. В учреждении функционируют восемь творческих самодеятельных коллективов, 12 кружков и любительских объединений, а также открыт Центр добровольчества. Дом культуры активно организует фестивали, концерты и творческие встречи, проводя ежегодно более ста различных мероприятий.

Завод «Титан-Полимер» активно вовлечён в поддержку социальных инициатив в регионе и Псковском районе. Он предоставляет благотворительную помощь детским интернатам, способствует ремонту медицинских учреждений, поддерживает детский хоккей и спортивные соревнования, а также участвует в экологических проектах и благоустройстве воинских захоронений.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова отметила, что приятно видеть, как пространство Дома культуры значительно преобразилось и теперь представляет собой красивую и функциональную площадку, которая будет радовать местных жителей. Она добавила, что коллективы поселка смогут проводить здесь более яркие и интересные мероприятия, при этом все это будет происходить в комфортных условиях для всех.

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Павел Матыцын также подчеркнул, что в феврале в обновленном концертном зале Дома культуры состоялось открытие Года защитника Отечества в Псковском районе. Он отметил, что это мероприятие наглядно продемонстрировало востребованность учреждения как у местных жителей, так и у творческих коллективов из разных уголков района. Павел Матыцын выразил уверенность, что в обновленных залах будут раскрыты и появятся новые таланты, которые порадуют зрителей, а жители Тямши разных возрастов смогут проводить здесь свой досуг.

Реклама. ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». ИНН6037009410.

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