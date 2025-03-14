Улицу Алёхина в Пскове временно перекроют для строительства ливневой канализации

16:42, 14 марта 2025, ПАИ

Улицу Алексея Алёхина в Пскове временно перекроют для строительства ливневой канализации, сообщили ПАИ в администрации города.

Временное прекращение движения транспорта вводится с 8:00 19 марта до 22:00 21 марта. Для проезда будет ограничен участок улицы Алексея Алёхина в районе дома №26.

В качестве объездов можно использовать улицы Чудскую, Леона Поземского, Алексея Алёхина.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения, а также для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по строительству инженерных сетей ливневой канализации.