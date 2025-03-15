Псковские коммунисты собрались на конференцию решать внутренние проблемы
Очередная отчетно-выборная конференция Псковского областного отделения КПРФ открылась в обкоме партии в субботу, 15 марта, сообщает корреспондент ПАИ.
В повестке дня отчет о работе отделения и его первого секретаря, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко. Он начал выступление с отчетным докладом.
Наблюдатели отмечают высокую турбулентность в рядах руководства регионального отделения КПРФ и не исключат вероятность кадровых перестановок.
Преобразование в округа расширяет возможности по развитию муниципалитетов – Владимир Кузь
Председатель Псковской гордумы принял участие в заседании Союза представительных органов муниципалитетов РФ