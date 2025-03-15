Псковские коммунисты собрались на конференцию решать внутренние проблемы

12:38, 15 марта 2025, ПАИ

Очередная отчетно-выборная конференция Псковского областного отделения КПРФ открылась в обкоме партии в субботу, 15 марта, сообщает корреспондент ПАИ.

В повестке дня отчет о работе отделения и его первого секретаря, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко. Он начал выступление с отчетным докладом.

Наблюдатели отмечают высокую турбулентность в рядах руководства регионального отделения КПРФ и не исключат вероятность кадровых перестановок.