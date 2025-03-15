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Политика

Псковские коммунисты собрались на конференцию решать внутренние проблемы

Очередная отчетно-выборная конференция Псковского областного отделения КПРФ открылась в обкоме партии в субботу, 15 марта, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба обкома КПРФ

В повестке дня отчет о работе отделения и его первого секретаря, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко. Он начал выступление с отчетным докладом.

Наблюдатели отмечают высокую турбулентность в рядах руководства регионального отделения КПРФ и не исключат вероятность кадровых перестановок.

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