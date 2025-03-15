Ещё одна группа контрактников из Псковской области отправилась на прохождение службы

16:54, 15 марта 2025, ПАИ

Ещё одна группа контрактников из Псковской области отправилась на прохождение службы в Вооружённых Силах России, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Место назначения военнослужащих зависит от профессии, возраста и подготовки. Кандидаты прошли медицинский осмотр, а перед отправкой им провели инструктаж, выдали форму и сухпайки.

«Ещё в школе хотел стать военным. А тут так сложилась жизнь, что можно получить настоящий боевой опыт, и я решил испытать шанс. Хочу показать своим поступком пример ровесникам. Всё для защиты нашего Отечества, конечно», – рассказал один из контрактников.

Напомним, что при заступлении на военную службу от года и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей, служебное жильё или возможность быстрого приобретения квартиры за счёт Министерства обороны через накопительную ипотечную систему.

Ещё одна привилегия – бюджетные места в вузах для детей. Заработная плата контрактников – от 210 тысяч рублей и 30-дневный оплачиваемый отпуск. Также, согласно указу президента Российской Федерации для граждан, заключающих контракт, с 1 декабря 2024 года происходит списание задолженностей в размере до 10 миллионов рублей.

Псковичам, желающим поступить на службу в Вооружённые Силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу: Псков, улица Первомайская, 38, или позвонить по номеру телефона 66-73-45.