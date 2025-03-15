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Общество

В Минздраве изменят перечень показаний для аборта

Минздрав России планирует обновить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, учитывая достижения современной медицины, которые расширяют возможности сохранения здоровья как женщин, так и плода. В пресс-службе ведомства сообщила, что проект актуализирует действующий приказ Минздравсоцразвития России № 736, который был принят в 2007 году, пишут РИА Новости.

На портале проектов нормативных правовых актов опубликован соответствующий проект приказа. В пресс-службе отметили, что благодаря значительному прогрессу в медицине в стране улучшились условия для сохранения здоровья беременных женщин и вынашивания плода. В частности, были обновлены клинические рекомендации, разработанные профильными врачебными экспертными сообществами, а также появились новые методы диагностики и эффективные способы лечения и профилактики заболеваний.

В проекте приказа уточняются заболевания и состояния, при которых прерывание беременности необходимо из-за угрозы жизни матери. Также были скорректированы критерии тяжести состояния, акцентируя внимание на более серьезных медицинских противопоказаниях к продолжению беременности. К ним относятся устойчивые нарушения функции органов и систем, затрагивающие жизненно важные органы, а также резистентность к любым видам терапии.

Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина пояснила, что современные медицинские технологии и методы диагностики и лечения позволяют вынашивать беременность и рожать здоровых детей даже при наличии у беременной различных заболеваний. В проекте уточнены стадии и тяжесть некоторых инфекционных и неинфекционных заболеваний, при которых прерывание беременности связано с высоким риском для жизни женщины.

Например, при определенных онкологических заболеваниях унифицированы подходы к ведению беременных пациенток и назначению противоопухолевой терапии, что позволяет выносить и родить здорового ребенка. Также при сердечно-сосудистых заболеваниях показаниями для прерывания беременности теперь считаются преимущественно тяжелые патологии, угрожающие жизни женщины, а также отсутствие эффекта от терапии.

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