Псковская область поднялась на 25 позиций в рейтинге цифровой трансформации в 2024 году

20:31, 16 марта 2025, ПАИ

По итогам 2024 года Псковская область улучшила свои позиции в рейтинге цифровой трансформации Минцифры России, поднявшись на 25 строчек и заняв 47 место среди регионов. Этот результат является третьим по динамике роста в стране. Итоги цифровой трансформации региона и реализацию нацпроекта «Цифровая экономика» губернатор Псковской области Михаил Ведерников проанализировал на рабочей встрече с начальником управления цифрового развития и связи Виталием Рахмановым, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковская область последовательно реализует цифровизацию всех секторов экономики. Виталий Рахманов отметил, что по итогам прошлого года уровень «цифровой зрелости» в регионе превысил 80%. В каждой отрасли наблюдается положительная динамика.

«Показатель в сфере образования составляет 93%, внедрены шесть тематических сервисов. Наша цифровая образовательная среда входит в единый федеральный стандарт. Многие регионы, в том числе и новые, пользуются нашим программным обеспечением», – уточнил Виталий Рахманов.

Также в сфере образования работает витрина данных – цифровая база, содержащая информацию о школьниках и студентах колледжей региона. Псковская область стала первым регионом в стране, который интегрировал эту витрину на единую цифровую платформу «ГосТех».

Кроме того, важным элементом для развития цифровой среды в регионе стал национальный проект «Цифровая экономика», который продолжился в рамках проекта «Экономика данных и цифровая трансформация». В Псковской области реализовано пять региональных проектов.

Начальник управления сообщил, что более 600 социально значимых учреждений в регионе получили высокоскоростной проводной доступ в Интернет. Он отметил, что в области информационной безопасности была обеспечена защита всех объектов критической инфраструктуры, которые полностью перешли на отечественные решения для защиты информации. Также была внедрена мера поддержки для аккредитованных ИТ-компаний Псковской области.