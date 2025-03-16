Псковская команда Nordman выиграла все матчи третьего тура чемпионата Санкт-Петербурга по настольному теннису

23:44, 16 марта 2025, ПАИ

Спортсмены клуба Nordman выступили на двух турнирах, прошедших в Санкт-Петербурге 15 марта, сообщил руководитель клуба Nordman Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В третьем туре Открытого клубного чемпионата по настольному теннису команды «Nordman» и «Nordman 2» одержали победу. Они провели четыре встречи и выиграли их все. На данный момент эти команды занимают лидирующие позиции в чемпионате.

В состав команды «Nordman» входят Владимир Сидоренко, Никита Артеменко, Пётр Федотов, Глеб Иванов, Александр Волошин и Рамиль Мутыгуллин.

В состав же команды «Nordman 2» входят Максим Гребнев, Сергей Фильчев, Иван Никулин и Иван Кондратьев.

Кроме того, 15 марта детская команда клуба Nordman участвовала во Всероссийском рейтинговом турнире в Санкт-Петербурге, посвящённом Дню защиты Земли. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки до 14 лет, и за победу сражались более ста юных теннисистов.

В состав команды вошли Савелий Ефимов, Платон Гайдук, Фёдор Михайлов, Максим Бобров, Валерия Маренкова, Анастасия Тимохина, Екатерина Елисеенко.

Тренеры – Алексей Швецов, Степан Бутырко.