Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Госдуме предложили повысить размеры штрафов за самовыгул животных

Депутат Госдумы Владимир Бурматов подготовил законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за бесконтрольный выгул животных. Об этом он написал в своём Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Он заявил, что предлагает увеличить штрафы за бесконтрольный выпуск животных до 50 тысяч рублей.

По словам Владимира Бурматова, такая мера будет применяться к нарушителю, если его действия не привели к негативным последствиям для окружающих. В этом случае, как подчеркнул депутат, ответственность будет носить административный характер.

Если действия владельцев приведут к нападению животного на людей и причинению телесных травм, политик считает, что ответственность должна быть уголовной.

Депутат заключил, что собака является не только другом человека, но и большой ответственностью для него.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 марта 2025

Почти сто электронных госуслуг доступно псковичам
16 марта 2025

Потепление ожидает жителей Северо-Запада на предстоящей неделе
16 марта 2025

После продолжительной болезни ушёл из жизни иеродиакон Евтихий из Псково-Печерского монастыря
16 марта 2025

Публикуем график отключения электроэнергии в Печорском округе
16 марта 2025

Митрополит Матфей возглавил престольное торжество в Снетогорской обители
16 марта 2025

Псковская область поднялась на 25 позиций в рейтинге цифровой трансформации в 2024 году
16 марта 2025

Свыше девяти тысяч человек трудились в организациях ЖКХ Псковской области в 2024 году
16 марта 2025

16 заявок на обеспечение высокоскоростного интернета поступило на конкурс проектов ТОС в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...