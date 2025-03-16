В Госдуме предложили повысить размеры штрафов за самовыгул животных

23:53, 16 марта 2025, ПАИ

Депутат Госдумы Владимир Бурматов подготовил законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за бесконтрольный выгул животных. Об этом он написал в своём Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Он заявил, что предлагает увеличить штрафы за бесконтрольный выпуск животных до 50 тысяч рублей.

По словам Владимира Бурматова, такая мера будет применяться к нарушителю, если его действия не привели к негативным последствиям для окружающих. В этом случае, как подчеркнул депутат, ответственность будет носить административный характер.

Если действия владельцев приведут к нападению животного на людей и причинению телесных травм, политик считает, что ответственность должна быть уголовной.

Депутат заключил, что собака является не только другом человека, но и большой ответственностью для него.