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Экономика

Что нового в использовании эскроу-счетов, расскажет программа о финансах «Копилка»

В марте 2025 года изменилось законодательство, которое регулирует использование эскроу-счетов при строительстве частных домов. О чем идет речь - в новом выпуске программы о финансах «Копилка» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня в 12:30 мск.

Фото: ПАИ

Эксперты Банка Россия расскажут о том, как изменения в закон помогут повысить прозрачность строительной отрасли и в чем плюсы использования эскроу-счетов.

Подкаст программы слушайте здесь.

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