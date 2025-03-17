Что нового в использовании эскроу-счетов, расскажет программа о финансах «Копилка»
В марте 2025 года изменилось законодательство, которое регулирует использование эскроу-счетов при строительстве частных домов. О чем идет речь - в новом выпуске программы о финансах «Копилка» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня в 12:30 мск.
Эксперты Банка Россия расскажут о том, как изменения в закон помогут повысить прозрачность строительной отрасли и в чем плюсы использования эскроу-счетов.
Подкаст программы слушайте здесь.
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