Более 120 участников собрал Кубок Псковской области по практической стрельбе из пневматического пистолета

14:44, 17 марта 2025, ПАИ

Кубок Псковской области по практической стрельбе из пневматического пистолета прошёл на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В течение двух дней участники показывали свои умения в 12 упражнениях, которые включали стрельбу в движении, на время и по разнообразным целям.

С каждым годом интерес к турниру возрастает. В этом году в соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из различных регионов страны, включая Псковскую, Ленинградскую, Московскую, Мурманскую и Архангельскую области. Судейская бригада состояла из спортивных судей из Санкт-Петербурга.

Кроме того, на мероприятии функционировала стрелковая зона, где все желающие могли испытать свои навыки в стрельбе. Самые меткие участники получили небольшие сувениры на память.

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