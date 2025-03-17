Жители Псковской области могут принять участие во всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться!»

16:05, 17 марта 2025, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». Регистрация открыта на сайте бытьнаставником.рф до 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурс «Быть, а не казаться!» призван распространить и поддержать лучшие практики патриотического воспитания по всей стране, а также сформировать кадровый резерв сферы, выявить новых лидеров мнений, в том числе среди участников СВО. В нем могут принять участие студенты, специалисты в сфере воспитания, наставники и педагоги, участники боевых действий, участники и руководители патриотических проектов от 16 лет.

В этом году участники смогут выбрать одну из пяти основных номинаций: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник-лидер», «СВОй наставник» и «Наставник на службе», которая приурочена к Году защитника Отечества, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Специальной внеконкурсной номинацией станет «Заслуженный наставник» для инструкторов, педагогов, методистов со стажем работы в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи не менее 20 лет или с выдающимися достижениями в наставничестве.

Сразу после регистрации участники приступят к выполнению заданий отборочного этапа, включающих в себя запись видеовизитки и прохождение тестирования для оценки профильных знаний. В полуфинал конкурса пройдут 2000 лучших наставников со всей страны. Летом полуфиналисты в очном формате пройдут круговые собеседования и выполнят тематические задания. По итогам конкурсных испытаний в финале встретятся 400 участников. На площадке их ждут деловая и военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с экспертным консультированием, открытый урок и защита авторского проекта или методической разработки.

Руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова отметила: «Мы все помним, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, мы также празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Роспатриотцентр Росмолодежи запланировал огромное количество мероприятий. Одно из них – конкурс «Быть, а не казаться!». Мы имеем богатый опыт включения Героев России, участников СВО, а также работников патриотических клубов и организаций в свою деятельность. Они уже становятся наставниками и ведут за собой целое поколение. Их компетенции помогают выстроить нам систему, в которой они станут профессиональными ориентирами. В этом году конкурс расширяет границы, каждый человек, желающий попробовать свои силы, может стать наставником. Помимо соревновательного фактора, участники могут пройти обучение и повысить свою квалификацию, получив документ. Сегодня мы заинтересованы в формировании экспертного сообщества».

Сегодня наставничество стало нормой во всех сферах российского общества, внимание к будущему поколению объединяет военнослужащих, педагогов и людей разных профессий и возрастов. Всё больше людей хотят поделиться своим взглядом на историю России, настоящее и будущее, своим опытом и навыками.

Молодые ребята уже становятся организаторами и главными участниками акций и мероприятий, связанных с Годом защитника Отечества и 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2025 года пройдет более 150 событий федерального и регионального уровня, направленных на сохранение исторической памяти и подвига героев Великой Отечественной войны.

Итогом конкурса станет сопроводительная работа тех проектов и инициатив, которые будут разработаны наставниками в течение конкурса. Роспатриотцентр Росмолодёжи создаст банк проектов, пригласит экспертов, которые помогут будущим победителям реализовать свои идеи вне конкурса.

Организаторами конкурса выступают Роспатриотцентр Росмолодёжи, Центр «Воин» и «Движение первых».