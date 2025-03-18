Латвия намерена ограничить для пешеходов пересечение границы с Россией
С 19 марта пересекать латвийские пограничные пункты с Россией и Белоруссией будет разрешено только на автомобилях, сообщает Delfi со ссылкой на проект распоряжения правительства.
По официальной версии, это делается для усиления системы охраны границы и повышения эффективности организации пограничного контроля. Правительство Латвии примет решение сегодня, 18 марта.
Речь идёт о пунктах пропуска «Патерниеки» («Григоровщина» со стороны Белоруссии), «Гребнева» («Убылинка» со стороны Псковской области) и «Терехова» («Бурачки» со стороны Псковской области).
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