Латвия намерена ограничить для пешеходов пересечение границы с Россией

09:42, 18 марта 2025, ПАИ

С 19 марта пересекать латвийские пограничные пункты с Россией и Белоруссией будет разрешено только на автомобилях, сообщает Delfi со ссылкой на проект распоряжения правительства.

По официальной версии, это делается для усиления системы охраны границы и повышения эффективности организации пограничного контроля. Правительство Латвии примет решение сегодня, 18 марта.

Речь идёт о пунктах пропуска «Патерниеки» («Григоровщина» со стороны Белоруссии), «Гребнева» («Убылинка» со стороны Псковской области) и «Терехова» («Бурачки» со стороны Псковской области).