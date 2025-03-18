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Общество

Выставка «Женщины в реставрации» откроется в Пскове

25 марта в 15:00 в Центре туризма и творческих индустрий на Георгиевской, 4 в Пскове откроется выставка «Женщины в реставрации», сообщает группа «ЮНЕСКО Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Это уже четвёртая выставка из цикла «Мастера Псковского возрождения». На выставке будут представлены материалы, которые раскроют историю реставрации и создания объектов культурного наследия, связанных с жизнью и творчеством Ольги Аршакуни, Э. Штольцер, В. Лебедевой, Н. Рахманиной, Е. Скобельцыной, Е. Морозкиной, Л. Изотовой и О. Емелиной.

На выставке будут представлены материалы из архивов комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, НПЦ по охране памятников, Псковского музея-заповедника, Государственного архива Псковской области и частных коллекций.

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