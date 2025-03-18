Пропавшего в Пскове 20-летнего парня нашли живым
Пропавшего в Пскове 20-летнего парня нашли живым, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, 20-летний молодой человек пропал в Пскове 14 марта. С тех пор его местоположение оставалось неизвестным.
Екатерина Гончарова: Воссоединение России и Крыма – один из символов возрождения страны на мировой арене
MiXX от T2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок – исследование TelecomDaily