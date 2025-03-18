Пропавшего в Пскове 20-летнего парня нашли живым

11:35, 18 марта 2025, ПАИ

Пропавшего в Пскове 20-летнего парня нашли живым, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, 20-летний молодой человек пропал в Пскове 14 марта. С тех пор его местоположение оставалось неизвестным.