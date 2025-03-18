Собственное кафе будет работать в лицее ПсковГУ
Собственное кафе будет работать в лицее ПсковГУ, рассказала ректор вуза Наталья Ильина в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Меню уже согласовано с Роспотребнадзором», – уточнила Наталья Ильина.
Ранее сообщалось, что в предстоящем учебном году в лицей ПсковГУ планируется набрать два десятых класса, которые будут обучаться по двум профилям: инженерному и биомедицинскому.
Для учеников и преподавателей лицея предусмотрена летняя и зимняя форма в особой цветовой гамме и со своим логотипом.
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Технологический трек и университетский лицей: ректор ПсковГУ Наталья Ильина в «Оглавлении». Главное