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Общество

Собственное кафе будет работать в лицее ПсковГУ

Собственное кафе будет работать в лицее ПсковГУ, рассказала ректор вуза Наталья Ильина в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Меню уже согласовано с Роспотребнадзором», – уточнила Наталья Ильина.

Ранее сообщалось, что в предстоящем учебном году в лицей ПсковГУ планируется набрать два десятых класса, которые будут обучаться по двум профилям: инженерному и биомедицинскому.

Для учеников и преподавателей лицея предусмотрена летняя и зимняя форма в особой цветовой гамме и со своим логотипом.

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