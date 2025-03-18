Собственное кафе будет работать в лицее ПсковГУ

17:08, 18 марта 2025, ПАИ

Собственное кафе будет работать в лицее ПсковГУ, рассказала ректор вуза Наталья Ильина в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Меню уже согласовано с Роспотребнадзором», – уточнила Наталья Ильина.

Ранее сообщалось, что в предстоящем учебном году в лицей ПсковГУ планируется набрать два десятых класса, которые будут обучаться по двум профилям: инженерному и биомедицинскому.

Для учеников и преподавателей лицея предусмотрена летняя и зимняя форма в особой цветовой гамме и со своим логотипом.