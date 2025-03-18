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Общество

Назначен новый председатель Стругокрасненского районного суда

Назначены новые председатель Стругокрасненского районного суда и судья Псковского областного суда, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Указом президента России № 153 на шестилетний срок полномочий председателем Стругокрасненского районного суда назначен Михаил Ищенко.

Кроме того, пост судьи Псковского областного суда заняла Ольга Жбанова.

Ранее сообщалось, что две новые судьи начали работать в Псковском городском суде.

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