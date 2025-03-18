Выдержанные сыры и кофе могут вызвать мигрень, рассказал невролог
Некоторые продукты питания могут вызывать приступы мигрени – сильной головной боли, которая может сопровождать человека на протяжении всей жизни. Об этом рассказал врач-невролог первой категории Игорь Мальцев в интервью «Газете.Ru».
Провоцировать головную боль могут продукты, содержащие кофеин, такие как кофе, газированные напитки и чай. Для более чем 92 % пациентов отказ от кофеина может помочь избавиться от мигрени.
Ещё одна группа продуктов, которые могут вызывать приступы мигрени, – это выдержанные сыры, такие как чеддер, бри, пармезан и фета. Причина – тирамин, который образуется в процессе созревания сыра. Чем дольше сыр выдерживается, тем больше в нём тирамина.
Алкоголь также может провоцировать приступы мигрени. Особенно это касается красного вина, виски, пива и шампанского. Кроме того, шоколад может ухудшать самочувствие, так как он расширяет сосуды мозга.
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