Выдержанные сыры и кофе могут вызвать мигрень, рассказал невролог

21:59, 18 марта 2025, ПАИ

Некоторые продукты питания могут вызывать приступы мигрени – сильной головной боли, которая может сопровождать человека на протяжении всей жизни. Об этом рассказал врач-невролог первой категории Игорь Мальцев в интервью «Газете.Ru».

Провоцировать головную боль могут продукты, содержащие кофеин, такие как кофе, газированные напитки и чай. Для более чем 92 % пациентов отказ от кофеина может помочь избавиться от мигрени.

Ещё одна группа продуктов, которые могут вызывать приступы мигрени, – это выдержанные сыры, такие как чеддер, бри, пармезан и фета. Причина – тирамин, который образуется в процессе созревания сыра. Чем дольше сыр выдерживается, тем больше в нём тирамина.

Алкоголь также может провоцировать приступы мигрени. Особенно это касается красного вина, виски, пива и шампанского. Кроме того, шоколад может ухудшать самочувствие, так как он расширяет сосуды мозга.