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Общество

Мошенники начали использовать новую схему обмана с лотереями

Мошенники начали использовать новую схему обмана с лотереями, следует из данных Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.

Мошенники начали использовать новую схему обмана с лотереями. Фото: ПАИ

Злоумышленники предлагают россиянам переводить деньги якобы победителям лотереи или обналичивать средства, предлагая взамен процент от выигрыша или вознаграждение.

Однако на самом деле никакой лотереи не существует, а злоумышленники таким образом осуществляют движение денежных средств, украденных у других людей.

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