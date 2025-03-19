Мошенники начали использовать новую схему обмана с лотереями

08:01, 19 марта 2025, ПАИ

Мошенники начали использовать новую схему обмана с лотереями, следует из данных Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.

Злоумышленники предлагают россиянам переводить деньги якобы победителям лотереи или обналичивать средства, предлагая взамен процент от выигрыша или вознаграждение.

Однако на самом деле никакой лотереи не существует, а злоумышленники таким образом осуществляют движение денежных средств, украденных у других людей.