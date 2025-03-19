До +10 градусов ожидается в Псковской области в первый день астрономической весны
20 марта в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие осадки, преимущественно дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...-5 градусов, днем +5...+10 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
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