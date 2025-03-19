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Общество

В российских школах с сентября могут ввести оценки за поведение

О пробном введении системы оценок за поведение учащихся с начала нового учебного года сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании рабочей группы СПЧ по вопросам образования, передает РИА Новости.

Механизм может быть запущен в тестовом режиме. «Нужно проработать все механизмы, чтобы это действительно шло на пользу», – подчеркнул Кравцов.

Напомним, что в декабре 2024 года на встрече СПЧ с президентом России Владимиром Путиным вновь был поднят вопрос о возвращении в школы оценок за поведение. Председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников передал жалобы учителей на безнаказанность учащихся и предложил рассмотреть возможность введения такой оценки. Инициатива направлена на защиту интересов педагогов и оптимизацию образовательного процесса.

Тогда Владимир Путин отметил, что ее отмена имела определенные причины, и предложил обсудить возможность ее возврата.

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