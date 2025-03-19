Главный врач КВД Псковской области участвует в съезде дерматовенерологов в Москве

14:11, 19 марта 2025, ПАИ

Главный врач Кожно-венерологического диспансера Псковской области, главный внештатный дерматовенеролог регионального комитета по здравоохранению Наталья Майорова участвует в 18-м Всероссийском съезде национального альянса дерматовенерологов и косметологов, который проходит в Москве. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Основной задачей съезда является развитие взаимодействия между специалистами различных отраслей медицины, обмен передовым опытом, возможность получить информацию об инновационных научных исследованиях.

Одно из активно развивающихся направлений в дерматовенерологии – использование аппаратно-программных комплексов, созданных на основе ИИ для проведения быстрой высокоточной неинвазивной диагностики злокачественных новообразований кожи, прежде всего меланомы, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, обращаясь к участникам съезда.

«Благодаря активной и слаженной работе специалистов дерматовенерологической службы в регионе удалось добиться стабильной динамики снижения заболеваемости инфекциями, передаваемыми преимущественно половым путём», – отметили в профильном комитете.