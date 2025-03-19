Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пскович во время ссоры ударил свою бывшую жену ножом

Ранее судимый пскович ударил свою жену ножом во время ссоры, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что 21 декабря 2024 года житель Пскова находился у себя дома. Во время ссоры с бывшей супругой он взял в руки нож и ударил её им в поясницу. В результате этого женщина получила колото-резаную рану поясницы.

При даче пояснений пскович полностью признал вину, раскаялся в содеянном, принёс свои извинения, которые его бывшая супруга приняла. Она также пояснила, что они помирились, вред полностью заглажен. Кроме того, они живут совместно и воспитывают несовершеннолетних детей.

Суд признал псковича виновным в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Ему назначили условный срок. Приговор суда в законную силу ещё не вступил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 марта 2025

18 лет тюрьмы получил москвич за контрабанду более 50 килограммов гашиша через госграницу в Псковской области
19 марта 2025

До шести лет тюрьмы грозит печерянину за кражу из квартиры соседа
19 марта 2025

Открывала окно и упала: учительница псковского лицея сломала рёбра
19 марта 2025

Санитарка островской больницы сломала позвоночник после падения на работе
19 марта 2025

Два пожара произошло в Псковской области за сутки
19 марта 2025

Более 650 тысяч рублей выманили мошенники у двух пожилых жительниц Псковской области
19 марта 2025

66-летний мужчина пропал в Пскове
18 марта 2025

Пойманный с «закладкой» пскович на пять с половиной лет отправится в тюрьму

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...