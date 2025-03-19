Пскович во время ссоры ударил свою бывшую жену ножом

17:13, 19 марта 2025, ПАИ

Ранее судимый пскович ударил свою жену ножом во время ссоры, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что 21 декабря 2024 года житель Пскова находился у себя дома. Во время ссоры с бывшей супругой он взял в руки нож и ударил её им в поясницу. В результате этого женщина получила колото-резаную рану поясницы.

При даче пояснений пскович полностью признал вину, раскаялся в содеянном, принёс свои извинения, которые его бывшая супруга приняла. Она также пояснила, что они помирились, вред полностью заглажен. Кроме того, они живут совместно и воспитывают несовершеннолетних детей.

Суд признал псковича виновным в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Ему назначили условный срок. Приговор суда в законную силу ещё не вступил.