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Общество

Диетолог назвал напиток долгожителей

Диетолог Михаил Гинзбург назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» напиток, продлевающий жизнь. Он отметил, что такими свойствами обладает какао, пишет Lenta.ru.

В какао содержатся калий, магний и фосфор — элементы, необходимые для здоровья сердца и нервной системы. Кроме того, в нем есть флавоноиды, обладающие противовоспалительным действием, подчеркнул диетолог.

«Какао — это напиток долгожителей», — уверен Гинзбург. Он призвал включить какао в рацион.

К тому же какао уменьшает аппетит. Таким же эффектом обладают кофе, шоколад, белковые продукты и бобы. После употребления этих продуктов голод не будет беспокоить около пяти часов.

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