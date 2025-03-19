Диетолог назвал напиток долгожителей

17:30, 19 марта 2025, ПАИ

Диетолог Михаил Гинзбург назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» напиток, продлевающий жизнь. Он отметил, что такими свойствами обладает какао, пишет Lenta.ru.

В какао содержатся калий, магний и фосфор — элементы, необходимые для здоровья сердца и нервной системы. Кроме того, в нем есть флавоноиды, обладающие противовоспалительным действием, подчеркнул диетолог.

«Какао — это напиток долгожителей», — уверен Гинзбург. Он призвал включить какао в рацион.

К тому же какао уменьшает аппетит. Таким же эффектом обладают кофе, шоколад, белковые продукты и бобы. После употребления этих продуктов голод не будет беспокоить около пяти часов.