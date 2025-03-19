Гдович поделился воспоминаниями о своей работе на аэродроме в деревне Ремда

23:30, 19 марта 2025, ПАИ

Как работал сельский аэропорт в деревне Ремда Гдовского района в 70-х, поделился воспоминаниями гдович Иван Сидоров. Материал размещён на первой полосе выпуска районной газеты «Гдовская заря» от 19 марта.

Иван Сидоров был принят на работу в 1971 году, когда в Ремде был открыт аэропорт. Сельский аэродром состоял из небольшой деревянной постройки, которая в холодные дни была и залом ожидания, посадочной площадки и взлётной полосы.

Несмотря на простенькую инфраструктуру, самолёты летали каждый день, кроме среды, утром и во второй половине дня по маршруту Псков – Курокша – Самолва – Ремда – Островцы – Гдов – Сланцы. Доставлял земляков до места назначения самолёт Ан-2 – в народе его все называли кукурузником.

«За время моей работы в аэропорту форс-мажоров не было – всё в штатном режиме. Сложностей я не боялся, молодой был, любое дело ладилось, за что бы ни взялся», – добавил Иван Сидоров.

В годы работы аэропорта из Ремды до Гдова прямым рейсом можно было добраться за 15–17 минут, а билет на самолёт стоил 1 рубль 50 копеек. До областного центра полёт занимал от 25 до 20 минут, стоимость билета составляла 2 рубля.

Маршрут был востребован. Иногда в день самолёт до девяти рейсов делал – и все с полной загрузкой, рассказал мужчина.

Однако работу в малой авиации пришлось завершить по болезни. Из Гдовского района на лечение Иван Сидоров перебрался в Ленинград. После с успехом прошёл обучение в профессиональном училище, получил специальность обувщика. Сразу же был трудоустроен на одну из фабрик по пошиву мужской и женской обуви.

«Хоть сам я родился в многодетной семье в Гомельской области Республики Беларусь, всё моё детство прошло на Гдовщине – в Ремде. Поэтому после завершения работы на фабрике в 1991 году я принял решение вернуться в Псковскую область. Но путь домой был долгим. Вначале почти 10 лет я жил в одном из посёлков Дедовичского района, а лишь потом перебрался в Гдов», – рассказал мужчина.

С тех пор уже больше 15 лет Иван Сидоров – житель районного центра Гдовщины.