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Общество

Главную опасность «попкорновой болезни» назвали врачи

Главную опасность новой болезни EVALI назвал ведущий специалист рынка НТИ «Хелснет» Андрей Мартюшев-Поклад, пишут «Известия».

Болезнь может нанести не только серьезный вред здоровью и привести к инвалидизации, но и в ряде случаев к смерти. В частности, масла и другие компоненты жидкости для вейпов при попадании в легкие повреждают их и приводят к воспалению, что приводит к аллергии и развитию инфекций, пояснил специалист. «Кроме того, из-за изменений в бронхах и ткани легких нарушается естественный газообмен, что приводит к гипоксии», – отметил он.

Кроме того, диагностировать заболевание сложно из-за схожих симптомов с другими заболеваниями, поэтому диагноз часто ставится методом исключения. Болезнь можно спутать с бактериальной пневмонией, при которой назначают антибиотики, но при EVALI такое лечение не поможет, пояснил эксперт.

При этом создать вакцину от курения невозможно, рассказал директор Центра им. М. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Сложность заключается в том, что вредные вещества, попадающие с дымом, есть в организме человека и участвуют в важных обменных процессах, поэтому у нас есть природная толерантность к ним. «Гораздо разумнее использовать пропаганду, чтобы люди не увлекались вредными привычками», – сказал он.

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