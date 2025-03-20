Два пожара и пал травы произошли в Псковской области за сутки

08:40, 20 марта 2025, ПАИ

Два техногенных и один ландшафтный пожар ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

19 декабря в 13:11 в многоквартирном жилом доме на Рижском проспекте в Пскове в мусоросборочной камере огонь повредил пластиковый контейнер. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Спасен контейнер.

В 17:21 на улице Вокзальной в Пскове полностью выгорела изнутри хозяйственная постройка, также сгорела кровля. Причина – предположительно неосторожное обращение с огнем.

Также в Великих Луках ликвидирован ландшафтный пожар площадью 0,015 гектара.