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Происшествия

Два пожара и пал травы произошли в Псковской области за сутки

Два техногенных и один ландшафтный пожар ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

19 декабря в 13:11 в многоквартирном жилом доме на Рижском проспекте в Пскове в мусоросборочной камере огонь повредил пластиковый контейнер. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Спасен контейнер.

В 17:21 на улице Вокзальной в Пскове полностью выгорела изнутри хозяйственная постройка, также сгорела кровля. Причина – предположительно неосторожное обращение с огнем.

Также в Великих Луках ликвидирован ландшафтный пожар площадью 0,015 гектара.

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