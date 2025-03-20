Два пожара и пал травы произошли в Псковской области за сутки
Два техногенных и один ландшафтный пожар ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
19 декабря в 13:11 в многоквартирном жилом доме на Рижском проспекте в Пскове в мусоросборочной камере огонь повредил пластиковый контейнер. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Спасен контейнер.
В 17:21 на улице Вокзальной в Пскове полностью выгорела изнутри хозяйственная постройка, также сгорела кровля. Причина – предположительно неосторожное обращение с огнем.
Также в Великих Луках ликвидирован ландшафтный пожар площадью 0,015 гектара.
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